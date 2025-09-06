На Чернігівщині завершили капремонт трьох мостів, який зупинили через велику війну

На Чернігівщині завершили капремонт мостів на автомобільній дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП Славутич – Чорнобиль.

Про це повідомило Державне агентство відновлення.

5 вересня мости відкрили для транспорту.

Йдеться про три мости через суходіл, збудовані у 1967 році. До капітального ремонту їхній стан був передаварійний.

Восени 2021 в ході капітального ремонту було збудовано тимчасові об'їзди та проведено демонтаж старих конструкцій. У січні-лютому 2022 року йшли роботи із забивання та випробування паль.

Під час повномасштабного вторгнення ця частина Чернігівської області на місяць опинилась в окупації. Після деокупації мости три роки стояли недобудовані.

У 2025 році капітальний ремонт відновили.

Фахівці обласної Служби відновлення зробили опори та монолітні прогонові будови, укріпили схили габіонами, провели роботи з гідроізоляції конструкції мостів, а також влаштували нове асфальтобетонне покриття на штучних спорудах та підходах до них.

"Завершити роботи на цих штучних спорудах важливо для забезпечення стабільного автомобільного сполучення між Черніговом та Славутичем. Тимчасові об'їзди не можуть використовуватися тривалий час, це становить небезпеку виникнення аварійних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Вінницькій, Одеській та Полтавській областях побудують нові водогони, на Дніпропетровщині та Миколаївщині – завершать розпочаті об'єкти.