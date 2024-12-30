Молдова готується передати у власність держави "Молдовагаз", 50% якого належать "Газпрому"

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан доручив уряду підготуватися до потенційної націоналізації газової компанії "Молдовагаз", половина акцій якої перебуває у власності російського Газпрому.

Про це повідомляє Reuters.

Під час засідання уряду Речан доручив міністру юстиції розробити законодавчі зміни, що дозволять реалізувати процес націоналізації.

"Ми повинні діяти в стратегічних секторах. До речі, ці активи у нас свого часу забрали... Ми маємо повернути їх у державну власність," — заявив Речан, уточнивши, що йдеться про структуру власності "Молдовагаз", яка зазнала змін у 2013 році.

Зазначається, що частка "Молдовагазу" в розмірі 50% належить "Газпрому", 13% — Придністров’ю, що має проросійський ухил, і 35,6% — уряду Молдови.

Для проведення націоналізації "Молдовагазу" буде потрібно схвалення парламенту.