В Україні затвердили нову форму податкової звітності: що змінилось

Міністерство фінансів оновило форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також змінило порядок їх заповнення та подання.

Про це повідомляє Мінфін.

З 2025 року податкові розрахунки подаватимуться щомісяця протягом 20 днів після закінчення звітного місяця замість квартальної звітності.

Зазначається, що звіти за четвертий квартал 2024 року подаються до 10 лютого 2025 року за старою формою, а за січень 2025 року – до 20 лютого за новою.

Нова форма звіту включатиме основний розрахунок і чотири додатки:

відомості про ЄСВ;

відомості про доходи;

інформацію про трудові відносини;

дані про спеціальний стаж.

В повідомленні наголошують, що зміни стосуються всіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ФОП), які виплачують доходи фізичним особам.

Мінфін очікує, що запровадження нової форми об'єднаної звітності з щомісячним поданням сприятиме ефективнішому контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.