Мінцифри звинуватило Гетманцева у системній дискредитації

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало повідомлення-відповідь на критику зі сторони народного депутата, очільника комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Про це йдеться у офіційному листі Мінцифри, що є у розпорядженні ЕП.

"Уже майже рік народний депутат Данило Гетманцев веде системну кампанію з дискредитації Міністерства цифрової трансформації України.

Ця кампанія побудована на маніпуляціях, підміні фактів і понять, недостовірних твердженнях та відвертій дифамації. Зміст, тональність і регулярність цих атак створюють враження про ознаки конфлікту інтересів", – йдеться у офіційному повідомленні Мінцифри.

У повідомленні Міністерство попунктно відповідало на ніби то маніпуляції, які розповсюджував Гетманцев.

Зокрема, маніпуляцією назвали повідомленні про те, що ексміністр цифрової трансформації та нинішній міністр оборони Михайло Федоров координував ліквідований орган контролю за ринком азартних ігор КРАІЛ та відповідав за запуск оновленого органу Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).

У своїй відповіді Мінцифри зазначило, що міністерству ніколи не передавали функції нагляду за КРАІЛ або запуску ДСОМ.

Загалом усі спростування Мінцифри стосувались ринку азарних ігор. Наприкінці свого повідомлення міністерство опублікувало наступне повідомлення:

"Що більше реальних змін відбувається в цій сфері, то більше тиску ми відчуваємо. Це очікувано: прозоре державне регулювання завжди зачіпає інтереси тих, хто роками користувався слабкістю системи, непрозорими правилами та відсутністю ефективного контролю. Але саме тому цю реформу потрібно довести до кінця", – написали в Мінцифри.

Нагадаємо:

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до народного депутата Данила Гетманцева про захист честі, гідності та ділової репутації.

Гетманцев через Telegram-канал стверджував, що Борняков причетний до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від надання показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев відреагував на позов Олександра Борнякова і заявив, що хоче перетворити судовий процес на публічний розгляд питань, пов'язаних із гральним ринком, еАкцизом та цифровими реформами.