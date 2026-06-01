Очільник Мінцифри Борняков подав до суду на нардепа Гетманцева

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до народного депутата Данила Гетманцева про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, чия юридична компанія "Міллер" представлятиме інтереси Борнякова в суді.

За словами Найєма, підставою для позову стали заяви, які Гетманцев поширював у своєму Telegram-каналі. Йдеться про твердження щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від надання показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У юридичній компанії вважають, що ці висловлювання є твердженнями про факти, а не оціночними судженнями чи критикою, тому мають бути підтверджені доказами.

"Те, що поширив народний депутат – не оцінка, не критика, не думка. Це твердження про факти. А факт або правда, або брехня – третього немає", – написав Найєм.

За його словами, позов ґрунтуватиметься на положеннях українського законодавства та практиці Європейського суду з прав людини, які розмежовують свободу слова та відповідальність за поширення недостовірної інформації.

Нагадаємо:

Раніше, 14 травня, Кабмін підтримав передачу регулятора грального ринку PlayCity від Мінцифри у своє пряме підпорядкування.

6 травня 2026 року комітет ВР з питань фінансів підтримав правки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, одна з яких передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів.