PlayCity оштрафувало організатора азартних ігор на 4 мільйони

Державне агентство "ПлейСіті", яке створене для регулювання та контролю сфери азартних ігор і лотерей, оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ "Олл Сіті Геймс" на 4,32 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері грального бізнесу.

Про це повідомляє агентство.

Порушення виявили після звернення одного з гравців.

Під час позапланової перевірки в онлайн-системі оператора встановили, що поповнення ігрового рахунку здійснювалося банківською карткою третьої особи.

Нагадаємо:

Кабмін попередньо підтримав передачу регулятора грального ринку PlayCity від Мінцифри у своє пряме підпорядкування.

За результатами позапланової перевірки ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" встановлено порушення — невиконання розпорядження держрегулятора.