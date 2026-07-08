Адміністратора Телеграм-каналу оштрафували на 5,2 мільйона гривень: яке порушення

Державне агентство "ПлейСіті" на 5,2 мільйона гривень оштрафувало адміністратора Телеграм-каналу за систематичну рекламу онлайн-казино.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Порушення виявило управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. За даними правоохоронців, із квітня до вересня 2025 року в каналі регулярно зʼявлялася реклама нелегальних казино.

СБУ встановила особу адміністратора та передала матеріали "ПлейСіті". На підставі цих матеріалів було відкрито адміністративне провадження, підтверджено порушення закону України "Про рекламу" та накладено штраф у 5,2 мільйона гривень.

Також державне агентство повідомляє, що за час роботи оштрафувало 18 порушників за незаконну рекламу азартних ігор — усього на майже 88 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Раніше державне агентство "ПлейСіті", яке створене для регулювання та контролю сфери азартних ігор і лотерей, оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ "Олл Сіті Геймс" на 4,32 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері грального бізнесу.

PlayCity наклало штраф понад 5 млн грн на футбольний клуб "Шахтар" за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.