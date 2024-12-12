Малим фермерам продовжили програму держдотацій: яку допомогу зможуть отримати

Уряд продовжив фінансування державної програми з підтримки аграріїв, які обробляють до 120 га угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Зокрема, фермерам, які не отримували допомогу у 2024 році, забезпечено право на отримання підтримки у 2025 році.

Також збільшено термін подання заявок до Державного аграрного реєстру, оскільки фінансування програми відповідно до Грантової угоди розраховано на два роки.

Для продовження фінансування програми передбачено 4,73 млрд гривень.

Фермери зможуть отримати таку допомогу:

бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на одиницю (1 га) для провадження сільськогосподарської діяльності;

спеціальну бюджетну дотацію у розмірі 7 тис. грн за утримання корів усіх напрямів продуктивності;

спеціальну бюджетну дотацію у розмірі 2 тис. грн для утримання кіз та/або овець.

Нагадаємо:

Програму було запущено у червні минулого року.

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсацій підприємцям, які вирощують прісноводну рибу на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях.