Уряд передбачив компенсації для частини підприємців, які вирощують рибу

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсацій підприємцям, які вирощують прісноводну рибу на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Він зазначив, що рішення дозволить підтримати виробників прісноводної риби на територіях, які були окуповані або де велись (ведуться) бойові дії.

Зокрема, підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі до 30% витрат (без урахування податку на додану вартість) на:

вирощування рибопосадкового матеріалу для його подальшої реалізації;

придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції.

"Заявки на отримання фінансової підтримки прийматимуться через Державний аграрний реєстр. Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайтах Мінагрополітики та ДАР", - поінформував Коваль.

Нагадаємо:

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює переорієнтацію державних закупівель на користь українських продуктів.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль розповів, що міністерство розпочинає політику реального імпортозаміщення в сфері продовольства.

"Наразі Мінагрополітики та продовольства разом з Кабміном напрацьовує чітку дорожню карту для переорієнтації держзакупівель. Починаємо з риби. Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку цієї галузі", – зазначив він.