Новини 13 червня: євро зріс до рекорду, ціна на нафту злетіла після ударів по Ірану
Про що говорили сьогодні?
Про курс євро: Станом на 13 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро злетів на 63 копійки й встановив новий рекорд.
Про гроші від ЄС: Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ, передбачених у програмі Ukraine Facility.
Про Novo Nordisk: Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk повернула собі статус найдорожчої компанії Європи, випередивши німецького розробника програмного забезпечення SAP SE.
Про аеропорт "Одеса": Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 червня затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації. Їх звинувачували у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".
Про ціни на нафту: У п’ятницю ціни на нафту злетіли на 13%, досягнувши найвищого рівня майже за п’ять місяців після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану, що загострило ситуацію на Близькому Сході та викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти.
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