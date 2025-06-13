Новости 13 июня: евро вырос до рекорда, цена на нефть взлетела после ударов по Ирану

О чем говорили сегодня?

О курсе евро: По состоянию на 13 июня, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 3 копейки, евро взлетел на 63 копейки и установил новый рекорд.

О деньгах от ЕС: Украина может недополучить до 1,5 млрд евро помощи от ЕС из-за срыва реформ, предусмотренных в программе Ukraine Facility.

О Novo Nordisk: Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk вернула себе статус самой дорогой компании Европы, опередив немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE.

Об аэропорте "Одесса": Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 12 июня утвердил соглашение о признании виновности семи участников преступной организации. Их обвиняли по делу о завладении международным аэропортом "Одесса".

О ценах на нефть: В пятницу цены на нефть взлетели на 13%, достигнув самого высокого уровня почти за пять месяцев после того, как Израиль нанес удары по Ирану, что обострило ситуацию на Ближнем Востоке и вызвало опасения относительно перебоев в поставках нефти.

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