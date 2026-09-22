В Енергоатомі змінився тимчасовий керівник
Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" припинила виконання Павлом Ковтонюком обов'язків голови та члена правління компанії та призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Олександра Остаповця.
Про це йдеться в заяві наглядової ради компанії.
Таке рішення ухвалили для забезпечення керівництва Енергоатомом до початку роботи нового постійного складу правління компанії.
Ковтонюка вирішили звільнити після оцінки стану виконання рішень і доручень наглядової ради.
У результаті рада дійшла висновку про втрату довіри до здатності вже колишнього в.о. забезпечувати належне виконання її рішень та надалі здійснювати керівництво компанією в критично важливий період.
Мандат Остаповця передбачає забезпечення стабільного управління Енергоатомом, належного виконання рішень наглядової ради та організованого переходу до нового постійного складу керівництва.
Нагадаємо:
20 вересня за результатами конкурсних відборів наглядова рада визначила Юрія Ткачука переможцем відбору на посаду голови правління, а Павла Павлишина – переможцем відбору на посаду члена правління з ядерної безпеки та експлуатації.
Наразі обидва кандидати проходять передбачені законодавством регуляторні та корпоративні процедури, необхідні для їх офіційного призначення та початку виконання відповідних повноважень.