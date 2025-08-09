У Харкові через недбалість чиновника громада втратила 1,6 мільйона гривень

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби харківської прокуратури.

За даними слідства, у 2023 році відбувались роботи з усунення аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку по вул. Валентинівській у Салтівському районі м. Харкова, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу.

Начальник управління комунального підприємства, якому було доручено контролювати якість і обсяги виконаних робіт, без належної перевірки підтвердив акти з недостовірними даними.

"Частина робіт — зокрема скління технічних поверхів, фарбування стін, ремонт покрівлі та утеплення фасаду — або не виконувалась зовсім, або були зроблені не в повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, через службову недбалість посадовця територіальній громаді було завдано збитків на суму понад 1,6 млн грн.

Фігурант справи на серпень 2025 року не займає посаду, яку він обіймав на момент подій.