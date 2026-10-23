Без 100% бронювання: Корецький розповів, як зміниться система

Прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів деталі щодо змін у порядок бронювання від мобілізації.

Про це він написав у соцмережах.

Так, критичність підприємств відокремлять від його економічних показників.

Критичними залишаться: ОПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП та інші. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання.

Також максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

Корецький зазначив, що якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше людей, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Також уряд готує механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання.

"Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби", – зазначив премʼєр. Кабмін хоче розробити механізм до 1 грудня.

Окрім цього, Міністерство оборони посилить відповідальність за ухилення від служби.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що урядове рішення передбачає встановлення рівня бронювання для паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів на рівні 95%.

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Нагадаємо:

Увечері 13 жовтня Кабмін ухвалив зміни до системи бронювання з п'ятиденним доопрацюванням.

Частина народних депутатів з комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки закликали Кабінет міністрів скасувати свою оновлену постанову про бронювання.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що стовідсоткове бронювання для підприємств дає можливості для великих маніпуляцій, і ця проблема набула великого масштабу.