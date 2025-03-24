Компания просрочила поставки вооружения для ГПСУ за деньги, которые предназначались АОЗ
Компания, которая должна была поставить вооружение через Госпогранслужбу, не выполнила вовремя обязательства на 1,7 миллиардов гривен.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.
В декабре сообщили, что правительство отдало ГПСУ 23 миллиарда, под которые у Агентства оборонных закупок Минобороны уже были контракты.
Контракт на эти средства заключили с польской компанией PHULechmar Sp.z.o.o.
В Госпогранслужбе отмечали, что эта компания не имеет никаких невыполненных контрактов с ГПСУ или задержки в доставке товаров. Не имеет задолженностей по выполнению любых поставок перед Силами обороны Украины.
Однако в ответ на запрос Железняка, в ГПСУ сообщили, что на начало марта 2025 года дебиторская задолженность с нарушением сроков исполнения по контракту с компанией составляет 1,7 миллиарда гривен.
При этом, общая сумма дебиторских обязательств компании перед ГНСУ составляет 26,5 миллиардов гривен.
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