Киевский фуникулер закроют на ремонт
КМДА
В Киеве с 14 июля по 22 августа закроют фуникулер на ежегодный плановый ремонт.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Во время ремонтных работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.
Также в планах капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.
Напомним:
Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.