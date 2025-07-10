Киевский фуникулер закроют на ремонт

В Киеве с 14 июля по 22 августа закроют фуникулер на ежегодный плановый ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Во время ремонтных работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

Также в планах капитально отремонтировать узлы и агрегаты вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.

Напомним:

Ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день, что почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.