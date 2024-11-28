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Китайська компанія відмовилась збирати преміальні авто для російської влади

Олексій Артемчук — 28 листопада, 15:02
Китайська компанія відмовилась збирати преміальні авто для російської влади

Китайський концерн FAW Honhqi відмовився збирати преміальні авто на заводі в РФ.

Про це пишуть "Ведомости".

Зазначається, що проєкт із виробництва автомобілів Aurus для Володимира Путіна та вищого керівництва країни на колишньому заводі Toyota під Санкт-Петербургом відклали на невизначений термін через зрив переговорів із китайськими партнерами.

Зазначається, що Aurus перебуває під санкціями, і це могло відлякати потенційного китайського партнера.

Навесні 2024 року перший віце-прем'єр Росії Денис Мантуров обіцяв почати випуск автомобілів Aurus до кінця поточного року.

Toyota виробляла автомобілі на заводі під Санкт-Петербургом із 2007 року, проте після початку повномасштабної війни в Україні призупинила роботу, а восени 2022-го оголосила про рішення закрити підприємство.

У березні 2023 року компанія передала свої потужності в Росії державі, оцінивши збитки від припинення випуску автомобілів у країні у 655 млн дол.

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Китай

Китайська компанія відмовилась збирати преміальні авто для російської влади
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