Сміттєва змова: АМКУ оштрафував київських сміттярів на 300 мільйонів

Антимонопольний комітет України викрив тривалу картельну змову на ринку вивезення сміття в Києві та оштрафував учасників на понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Комітету.

АМКУ встановив, що комунальне підприємство "Київкомунсервіс" та низка інших підприємств-перевізників вчинили антиконкурентні узгоджені дії з розподілу між собою ринку та обмежили доступ інших компаній до нього.

Внаслідок цього КП "Київкомунсервіс", ТОВ "Альтафтер Київ", ТОВ "Фірма "Володар - Роз", ПрАТ "Київспецтранс", ТОВ "Крамар Рісайклінг", ТОВ "Селтік" та ТОВ "Спецкомунтехніка" оштрафували на загальну суму 175,8 млн грн.

Окреме рішення стосується змови Київкомунсервісу з компаніями для спотворення результатів конкурсу з визначення виконавця послуг у сфері житлово-комунального господарства, проведеного у 2021 році.

"Учасники не змагались між собою за отримання права на виконання договору, а попередньо узгодили розподіл ролей, наслідком чого стала перемога одного з них та забезпечення господарських інтересів інших", – йдеться в повідомленні.

Після цього КП "Київкомунсервіс", ТОВ "Профпереробка", ТОВ "Альтафтер Київ", ТОВ "Фірма "Володар - Роз", ТОВ "Селтік", ТОВ "Спецкомунтехніка" та ТОВ "Крамар Еко" оштрафували на ще 137,5 млн грн.

Нагадаємо:

Нещодавно АМКУ оштрафував ПрАТ "Київстар" на 17,5 млн грн за поширення інформації про "№1 швидкість мобільного інтернету", яка, за висновками регулятора, вводила споживачів в оману.