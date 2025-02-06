В 2024 году Киев потратил на укрытие 2,4 миллиарда

В 2024 году Киев выделил 2,4 млрд грн на обустройство укрытий, улучшение пожарной безопасности в школах, подготовку их к зиме и и создание учебных ячеек по предмету "Защита Украины".

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, благодаря этим мерам удалось создать 34 тыс новых мест в хранилищах, что позволило увеличить количество детей, посещающих занятия очно.

"Сейчас в столице строят 37 объектов двойного назначения. В случае опасности они станут укрытиями для учеников, педагогов и жителей города", - сообщили в городской администрации.

В бюджете Киева на 2025 год предусмотрено 1,8 млрд грн, в частности на строительство и обустройство хранилищ.

В сообщении добавляют, что завершение этих объектов обеспечит еще 22,5 тыс. мест для безопасного пребывания школьников и педагогов.

Напомним:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату почти 3,5 млн грн во время проведения тендера на строительство укрытия.