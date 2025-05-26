Керівниця Brave1 та Українського фонду стартапів йде з посади

Керівниця Фонду розвитку інновацій, куди входять оборонний кластер Brave1 і Український фонд стартапів (USF), Наталя Кушнерська залишить свою посаду.

Про це написав AIN із посиланням на власні джерела.

Водночас Наталія залишиться працювати у системі міністерства, але на якій посаді та у якому проєкті — наразі невідомо.

Замість Наталії Кушнерської Фонд розвитку інновацій може очолити Ірина Заболотна, яка до цього була керівницею команди впровадження "Дія" в Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо:

Наталія Кушнерська очолила Фонд розвитку інновацій 31 січня 2025 року.

До цього вона майже два роки очолювала Brave1, за цей час кластер реалізував сотні інноваційних розробок, що вже активно використовуються військовими на полі бою. Крім того, команда успішно запустила ринки наземних роботизованих комплексів і засобів радіоелектронної боротьби в Україні.

Фонд розвитку інновацій був заснований урядом України у 2018 році з метою підтримки технологічних стартапів у залученні фінансування на ранніх етапах і реалізації власних проєктів.

У 2022 році він перейшов до управління Мінцифри. Раніше Фонд розвитку інновацій входив до сфери Міністерства фінансів.