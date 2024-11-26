Казахстан планує збільшити транзит нафти в обхід Росії у 13 разів

Казахстан планує збільшення щорічного обсягу постачання нафти трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан (БТД) з 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Про це, як пише казахстанське видання "Курсив", заявив міністр енергетики Алмасадам Саткалієв.

Відповідно, обсяг постачання трубопроводом може зрости більш ніж у 13 разів.

"Є зацікавленість у розвитку та поступовому збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти в цьому напрямку як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів", – заявив міністр.

Конкретних термінів він не назвав.

Як пише Reuters, збільшення транзиту нафти через БДТ дозволить Казахстану скоротити більш ніж 80% постачання, яке зараз йде через Росію,

Казахстан відправляє сиру нафту танкерами через Каспійське море на експорт трубопроводом БТД, який перетинає Азербайджан, Грузію та Туреччину.

За словами міністра, цього року Казахстан експортує 68,8 млн тонн нафти, зокрема 55,4 млн тонн трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до російського чорноморського порту Новоросійськ.

З метою диверсифікації маршрутів експорту нафти Казахстан почав постачання БТД минулого року. Держнафтокомпанія Азербайджану та "КазМунайГаз" підписали договір про транспортування 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік цією магістраллю. Експорт розпочався у квітні 2023 року.

Нагадаємо:

Російські компанії зіштовхнулися з різким збільшенням термінів проведення платежів у банках Казахстану: у листопаді грошові перекази йшли в середньому на 24% довше, ніж у липні, а в деяких випадках проведення грошей займало два місяці.