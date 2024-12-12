Камишін розповів про програму повернення українських біженців з Німеччини: коли запрацює

З перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема, на об’єктах оборонної промисловості.

Про це повідомив радник президента Олександр Камишін на Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні напередодні, передає Укрінформ.

За його словами, сьогодні в Україні понад 200 виробників дронів виробляють продукт, який нищить ворога в повітрі, на землі та на морі.

"На сьогоднішній день у нас є хороші рішення як по тактичних дронах, які працюють в оперативній глибіні, так і у стратегічному класі. Минулого року в нас фактично з’явилося рішення, якими ми долітаємо до Росії та вражаємо ворожі цілі на різній глибіні до 2 тисяч кілометрів. Це продукт, який з’явився в Україні - розроблений і вироблений в Україні. Сьогодні більше десяти компаній мають такі продукти, це не тільки одна компанія", - розповів радник глави держави.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував соціальну допомогу для українців у ФРН передавати безпосередньо Україні.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було би краще надавати безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки - відновлювали податкову базу", - зазначив Сікорський.

Федеральне контрольно-ревізійне управління Німеччини (BRH) опублікувало звіт, в якому стверджується, що урядова програма зі спрощеного працевлаштування українців Job-Turbo не дала результатів.