Аудитори виявили у конкурента УЗ фінансових порушень на 120 мільйонів

Неефективне господарювання у ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" – провідної компанії у сегменті ринку транспортування промислових вантажів – призвело до фінансових порушень на понад 120 млн грн.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Аудит виявив, що Київ-Дніпровське МППЗТ недоотримало близько 20 млн грн доходів внаслідок надання приватним підприємствам необґрунтованих знижок на транспортні послуги.

Також підприємство додатково сплатило майже 40 млн грн земельного податку внаслідок непроведення реєстрації земельних ділянок.

Крім того, зволікання з оформленням документів на 169 земельних ділянок (загальною площею 225 га) створює ризики їхньої втрати через можливе незаконне відчуження активів, самозахоплення чи рейдерство.

Як йдеться в повідомленні, ще 5 млн грн доходів Київ-Дніпровське МППЗТ недоотримало через невикористання у господарській діяльності протягом шести років значної кількості вантажних вагонів.

Під час аудиту було виявлено факти невиконання підписаних, прийнятих та сплачених ремонтних робіт підрядними організаціями та завищення вартості ремонтних робіт на майже 8 млн грн.

Також з'ясувалося, що керівництво підприємства укладало договори на надання послуг всупереч інтересам компанії, що призвело до додаткових витрат щодо сплати штрафних санкцій та судового збору на майже 13 млн грн.

Матеріали аудиту передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо:

ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» надає транспортні послуги з перевезення вантажів від залізничних станцій примикання до фронтів вивантаження і навантаження, з маневрової роботи, з навантажувально-розвантажувальних робіт, послуги з будівництва та модернізації колійного господарства тощо. Займає друге місце після «Укрзалізниці» в сегменті ринку транспортування промислових вантажів.