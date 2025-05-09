Новини 9 травня: ріст інфляції, блокування Арестовича на Youtube, Трамп погрожує виробнику Barbie

Про що всі сьогодні говорили?

Про інфляцію. В Україні за підсумками квітня річна інфляція становила 15,1%, в березні вона була на рівні 14,6%.

Про санкції. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 58 громадян Росії та 74 компаній, більшість з яких пов’язані з російським оборонно-промисловим комплексом.

Про Youtube Арестовича. Платформа YouTube заблокувала канал Олексія Арестовича, а також ще кількох осіб, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Про Barbie. Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.

Про план перемир'я. Сполучені Штати разом з європейськими союзниками завершують підготовку до спільної пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією. У разі відмови Кремля Захід погрожує новими санкціями.

Ексклюзиви ЕП

Закарпаття. Щойно поїзд робить першу ранішню зупинку – одразу помічаєш відмінності. Тут дахи будинків однаково вимощені яскравою черепицею, а схили вкриті рівними рядами виноградних лоз, вік яких іноді налічує понад пів сторіччя. Саме такі виноградники обробляє родина Шошів з-під Берегового.