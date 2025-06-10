Новини 10 червня: прискорення росту цін, коли вичерпається фонд Путіна

Про що всі сьогодні говорили?

Про інфляцію. Зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні.

Про фонд РФ. Російський Фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в 2026 році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль — міцним, прогнозують економісти РАНХіГС та Інституту Гайдара.

Про експорт бензину. У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.

Про нафту. Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки ринки відреагували на переговори між США і Китаєм у Лондоні.

Про угоду США та Британії. Місяць тому президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Великобританії Кейру Стармеру "історичну" торговельну угоду, знизивши 25-відсоткові тарифи на ключовий експорт Великобританії, однак поки ці тарифи продовжують застосовувати.

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