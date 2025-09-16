Десятки портових операторів та інвесторів зацікавились концесією порту Чорноморськ

Проєкт державно-приватного партнерства порту Чорноморськ зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів, що має забезпечити високу конкуренцію та найкращі умови для України.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

16 вересня відбулося перше засідання конкурсної комісії.

Головою комісії призначено заступника міністра Андрія Кашубу, а заступником голови - першу заступницю міністра Альону Шкрум.

Проєкт передбачає:

залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання;

понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років;

збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати;

відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня — понад півмільйона TEU (двадцятифутовий еквівалент — умовна одиниця вимірювання місткості вантажних транспортних засобів).

Під час засідання консультанти, залучені міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, МФК), презентували ключові умови майбутнього інвестиційного проєкту, особливості різновидів конкурсу, огляд основних етапів конкурсної процедури та критеріїв кваліфікаційного відбору.

Читайте також: Контейнерні перевезення відновлюються. Чи стане Чорноморськ головним морським хабом країни

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України в проєкті програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

До 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.