Відновлення пошкодженого житла: громади України отримали більше можливостей

Громади України зможуть самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проєкту.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій з посиланням на відповідне рішення Кабміну.

Експериментальний механізм швидкого відновлення, запроваджений влітку, дозволяє громадам працювати за новою моделлю, коли технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно.

При цьому раніше рішення про застосування такого механізму відновлення ухвалювала ОВА. Це уповільнювало початок робіт і обмежувало можливість громад оперативно реагувати на потреби мешканців.

Тепер громади зможуть запускати цей процес на місці: самостійно визначати пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше.

" Ухвалення рішень на місцях дозволить громадам оперативніше визначати пріоритети, запускати ремонтні роботи та підтримувати родини, чиї домівки зруйнувала країна-агресорка", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Будинки для участі відбиратимуться за даними Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Перевага надається житлу, яке можна відремонтувати у короткі строки, а також будинкам, де проживають соціально вразливі родини.

Читайте також:

Програма "єВідновлення": як отримати компенсацію за зруйноване житло