Новини 20 травня: Зеленський пропонує Трампу угоду, Китай згортає інвестиції у РФ

Про що всі сьогодні говорили?

Про угоду Зеленського. Президент України Володимир Зеленський в листі президенту США Дональду Трампу написав про нові можливості співпраці в оборонно-промисловому комплексі та торгівлі, серед іншого запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.

Про нафту. Ціни на нафту знизилися після дводенного зростання, оскільки ринок відреагував на сигнали про те, що президент США Дональд Трамп відступає від своїх зусиль щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про інвестиції Китаю. Попри гучні заяви лідера Кремля Володимира Путіна про "безпрецедентне" партнерство з Китаєм, китайські інвестори за час війни різко згорнули вкладення в Росію.

Про саудитів. Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж торік, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут.

Про Іспанію. Іспанія зіштовхнулася з ще одним блекаутом, цього разу не працюють телефони та відсутній Інтернет.

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