Чорне золото – в топку: Саудити почнуть спалювати власну нафту через дешевизну
Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж торік, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на думку аналітиків.
За оцінками компанії Wood Mackenzie, Саудівська Аравія цього року спалить на електростанціях 465-470 тисяч барелів нафти на добу — це на 10-15 тисяч більше, ніж у 2024-му. Інша консалтингова компанія, FGE, оцінює цей показник на рівні 423-428 тисяч барелів на добу — також на рівні або трохи вище, ніж торік.
"Низькі ціни на нафту та високі прибутки від продажу мазуту змінюють структуру попиту — частину виробництва електроенергії буде переведено з мазуту на спалювання сирої нафти", — пояснила Пріті Мехта, старша аналітикиня Wood Mackenzie.
Головний економіст компанії Vortexa Девід Вех додав, що Саудівська Аравія має стимул виробляти більше нафти, але не експортувати її, а використовувати для власного споживання.
Збільшення внутрішнього споживання нафти для електростанцій може частково зменшити побоювання щодо перенасичення світового ринку нафтою. ОПЕК+ у квітні, травні та червні погодилася наростити видобуток майже на 1 млн барелів на добу.
Водночас очікується, що високі ціни обмежать споживання мазуту для генерації в королівстві цього літа.
У країнах Близького Сходу зазвичай спалюють нафту або мазут із високим вмістом сірки влітку, з червня по серпень, коли через спеку різко зростає споживання електроенергії для кондиціонування повітря.
Нагадаємо:
ОПЕК+ планує ще більше прискорити збільшення видобутку нафти і може відмовитися від добровільного скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу до кінця жовтня, якщо члени організації не поліпшать дотримання своїх виробничих квот.