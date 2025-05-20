Нафта відреагувала на можливий вихід Трампа з переговорів між Україною та РФ

Ціни на нафту знизилися після дводенного зростання, оскільки ринок відреагував на сигнали про те, що президент США Дональд Трамп відступає від своїх зусиль щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нафта марки Brent торгувалася нижче $66 за барель, а американська WTI — близько $63. Трамп заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть перемовини про припинення вогню, але, ймовірно, без участі США та без додаткового тиску на країни-виробники з ОПЕК+.

У травні ціни на нафту відновилися після майже 16% падіння у квітні, що було спричинене послабленням торговельної війни між США та Китаєм, що покращило загальний інвесторський настрій.

Водночас будь-які ознаки пом'якшення санкцій проти Росії чи Ірану можуть додати обсяги нафти на світовий ринок, який і так уже має надлишок у 2025 році.

Тим часом Іран заявив, що його здатність збагачувати уран є "абсолютно непідвладною обговоренню", що є ключовою вимогою США в переговорах між сторонами. Ядерна угода могла б відкрити шлях до зняття санкцій, зокрема й щодо експорту нафти.

"Обидва напрямки переговорів триватимуть довго і можуть завершитися як успіхом, так і провалом", — сказав Роберт Ренні, керівник досліджень сировинних товарів та вуглецю в банку Westpac. — "Brent виглядає переоціненою в діапазоні $66–67, і, ймовірно, повернеться до рівня $60–65", — додав він, коментуючи відновлення видобутку ОПЕК+.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.