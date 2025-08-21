Новини 21 серпня: наслідки атаки РФ, державну іпотечну програму "єОселя" розширять

Про що говорили сьогодні?

Про атаку РФ. Російські окупанти вдарили по великій американській компанії в Україні, що спеціалізується на електроніці.

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України.

Внаслідок ворожого обстрілу вночі проти 21 серпня та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.

Про "Роттердам+". Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності ексголову НКРЕКП Оксани Кривенко, обвинувачену у справі "Роттердам+".

Про Трампа. Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував рекордний штраф у понад $500 млн, накладений на президента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство, визнавши його "надмірним".

Про банки. Державну іпотечну програму "єОселя" хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок.

Ексклюзив ЕП.

Терміново потрібні гроші. Як не потрапити на гачок шахраїв, які пропонують легкий підробіток

"Шукаємо людей для збору та пакування ручок! 7,5 тис. грн за легку роботу вдома!". На такі оголошення часто можна натрапити в соцмережі TikTok. Пропозиція приваблива: прості завдання та швидкі гроші без складних вимог.