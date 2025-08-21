РФ вдарила по великому американському виробнику електроніки в Україні – Сибіга
Російські окупанти вдарили по великій американській компанії в Україні, що спеціалізується на електроніці.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Одна з ракет влучила у великий американський електронний завод у нашому західному регіоні, що призвело до серйозних ушкоджень і жертв", - розповів він.
За його словами, це повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони або військових справ.
"Нічні удари також демонструють термінову потребу в посиленні української протиповітряної оборони за допомогою додаткових систем і перехоплювачів", - додав Сибіга.
Нагадаємо:
Будівля, яку використовувала компанія Boeing у Києві, зазнала серйозних пошкоджень під час масштабної російської повітряної атаки: удар, імовірно, був навмисним - саме по американській аерокосмічній компанії.