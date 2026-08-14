Внаслідок бойових дій без світла залишилася частина споживачів у трьох областях

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це інформує Міністерство енергетики України, а також Укренерго.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Укренерго зазначає, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 14 серпня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

13 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 12 серпня. Причина – спадання спеки та відсутність потреби у масовому використанні кондиціонерів у більшості регіонів України.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо:

13 серпня внаслідок російських атак були нові знеструмлення на Одещині та додаткові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

За попередніми оцінками, енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків відключення електроенергії.