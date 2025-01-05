Дніпровська ТЕЦ без тендера замовили у маловідомої фірми встановлення когенераційних установок

АТ "Дніпровська ТЕЦ" без тендера замовила встановлення когенераційний газопоршневих установок у Харківській фірмі ТОВ "Моноліт-центр", раніше фірма мала тільки один великий підряд.

Про це повідомляють "Наші Гроші".

Установки загальною електричною потужністю 75,2 МВт замовили для міста Кам’янське Дніпропетровської області. Вони мають забезпечувати теплом та світлом у разі припинення роботи основних потужностей Дніпровської ТЕЦ.

Самі когенераційні установки подарували міжнародні партнери у межах співпраці із "Нафтогазом України". Однак їх проектування та встановлення замовили у маловідомої харківської фірми ТОВ "Моноліт-центр" за понад 1,3 мільярда. Саму закупівлю провели без використання електронної системи.

"Дніпровська ТЕЦ" послалась на прийняті урядом Особливості здійснення публічних закупівель. Ними передбачено, що без тендерів можна здійснювати закупівлю послуг проектування та ремонту когенераційних установок для підготовки до опалювального сезону 2024-2025 рр.

Тоді як нинішня закупівля проводиться вже для сезону 2025-2026. Таким чином вартість робіт і будматеріалів буде розкрита лише через 90 днів по завершенню воєнного стану, коли б це не було", – йдеться у повідомленні "Наших грошей".

У обґрунтуванні проєкту також не вказують ціну будматеріалів, однак відомо, що невідоме додаткове обладнання складає більше половини від ціни угоди. Встановлення установок мають завершити до вересня 2025 року.

Харківською фірмою "Моноліт-Центр" володіє Євген Мусієнко з Краматорська, а керує Іван Літовченко. До 2015 року фірма була зареєстрована в Слов’янську.

Її найбільшим підрядом був ремонт квартирного будинку в Ірпені після боїв вартістю 59 млн грн.