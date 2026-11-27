Міністерство цифрової трансформації у І кварталі 2027 року прагне запровадити можливість авторизації іноземних громадян у застосунку "Дія".

Про це розповіла міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук у кулуарах форуму Forbes Tech "Код червоний", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми цілимось на перший квартал наступного року. Це достатньо непросте впровадження. Ми хочемо, щоб подорожуючі або проживаючі в Україні, могли мати такі ж легкі цифрові послуги, як і українці. Це теж популяризація нашого іміджу і, певним чином, спрощення їм роботи в нашій країні", – пояснила урядовиця.

На тлі зростання miltech-сектору до України приїжджає значна кількість іноземців для обміну досвідом, тому Мінцифри зацікавлене в тому, щоб вони могли користуватися українськими цифровими послугами.

Також ведеться робота над тим, щоб застосунок "Дія" та українські електронні документи, які в ньому містяться, визнавалися в інших країнах Європейського Союзу.

"І теж очікуємо, що в 2027 році буде принаймні одна, але хотілося б більше, країна, в якій українці зможуть подорожувати з "Дією", і електронні документи будуть визнаватися", – додала Ферчук.

Раніше повідомлялось, що в межах авторизації іноземців в "Дія" першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Крім того, іноземці матимуть змогу повністю отримувати онлайн податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини.

Також у планах Мінцифри перекласти та запустити ключові сервіси англійською мовою, запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія" та забезпечити цілодобову підтримку від інтелектуального помічника Diia.AI.

Нагадаємо:

Мінцифри готує нову модель зберігання державних даних, яка поєднає українську інфраструктуру із закордонними хмарами та резервними майданчиками.