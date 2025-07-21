Незаконное обогащение: гендиректору "Лесов Украины" объявили о подозрении

Правоохранители задержали генерального директора госпредприятия "Леса Украины" по подозрению в незаконном обогащении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Сейчас "Леса Украины" возглавляет Юрий Болоховец.

"Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы - генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины", - отметил Кравченко.

"В 2021 году, находясь на должности председателя Гослесагентства, лицо приобрело активов на 10,4 млн грн, превышающих законные доходы.

Среди них - квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, оформленная на подставное лицо, но фактически использовалась фигурантом. По данным НАПК, разница между официальными доходами и приобретенным имуществом - 7,9 млн грн", - рассказал генпрокурор.

Пресс-служба предприятия заявила, что версия следствия базируется не на фактах, а на предположениях, которые к тому же "неоднократно аргументированно опровергались".

"Все активы Юрия Болоховца указаны в декларации. Объекты, которые арендует семья Юрия Болоховца, принадлежат реальным владельцам с подтвержденными доходами и приобретены законным путем. Давление на Юрия Болоховца связано с его принципиальной позицией относительно прозрачных рыночных механизмов реализации древесины и системной работой по детенизации лесной отрасли", - рассказали в "Лесах Украины".

"Леса Украины" - это совокупность всех лесных массивов, находящихся на территории страны, и составляют 15,9% ее площади.

Напомним:

В марте 2024 года журналисты-расследователи "Схем" выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы АМКУ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.