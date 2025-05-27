Британія витрачає мільярди, щоб не залежати від мігрантів

Уряд Великої Британії має намір підготувати 120 тисяч місцевих будівельників, інженерів і доглядальників, щоб зменшити залежність від іноземної робочої сили.

Про це пише Bloomberg.

Для цього лейбористи планують спрямувати 3 мільярди фунтів (4,1 мільярда дол), створивши 30 тисяч нових робочих місць до завершення парламентської каденції.

Ще 45 тисяч місць для навчання у ключових секторах профінансують завдяки підвищенню на 32% збору на імміграційні навички, який сплачують компанії за найм іноземців.

"Ми серйозно ставимося до нашої відповідальності, надаючи більше можливостей для працевлаштування", — заявила міністр освіти Бріджит Філліпсон.

Ці кроки — спроба лейбористів зберегти підтримку на тлі зростання популярності Партії реформ Найджела Фараджа. Паралельно уряд ускладнює правила для мігрантів, зокрема, підвищуючи вимоги до володіння англійською.

На тлі планів збудувати 1,5 мільйона нових будинків до 2030 року Велика Британія стикається з дефіцитом робочої сили в будівництві. Після Brexit іноземні працівники все рідше обирають країну для роботи, а власна робоча сила старіє.

Утім, експерти попереджають, що навіть масове навчання не зможе швидко вирішити проблему: підготовка фахівців потребує часу, що загрожує інфляцією і заторами в секторі.