Новини 20 січня: відновлення реєстрів Мін'юсту, Bitcoin оновив історичний максимум

Про Bitcoin: Bitcoin оновив історичний максимум ціни й сягнув піка у $109007 станом на 09:06 у понеділок 20 січня.

Про реєстри Мін'юсту: З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки РФ.

Про "Нову пошту" Компанія "Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+".

Про російський газ в ЄС: Єврокомісія розробляє план виведення всього російського викопного палива з ринку Євросоюзу, але, попри зусилля ЄС, постачання газу до Європи тривають, і Брюссель хоче покласти цьому край.

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