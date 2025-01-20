"Нова пошта" доставлятиме посилки військовим у прифронтові регіони за 1 гривню
Компанія "Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Тепер у розділі "Плюси" захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню", - повідомила вона.
Мова йде про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Для користування послугою потрібно згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення. За місяць можна використати до трьох штрихкодів.
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Нагадаємо:
З 1 січня 2025 року "Укрпошта" вводить підхід до формування тарифів на доставлення посилок, що залежатиме від обʼєму, а не від ваги.
Співзасновник групи Nova Вячеслав Климов заявив, що "Нова пошта" всередині України по відправленнях виграла конкурентну боротьбу з "Укрпоштою".