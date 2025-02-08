Американський бізнес має пріоритетне право заробляти на відбудові України – Зеленський
Україна планує запропонувати американському бізнесу найактивнішу участь у відбудові України.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтервʼю для Reuters.
Зеленський зазначив, що США мають найбільше прав заробляти на відбудові України, адже вони найбільше допомагали у відбитті російської агресії.
"У тій пропорції як нас захищають – у такій пропорції приблизно і мають право бізнеси відбудовувати Україну і заробляти на цьому гроші.
Американці найбільше допомагали, тому американці і повинні найбільше всього заробляти і я хотів би про це говорити із Трампом", – наголосив президент.
Президент додав, що Україна має потребу у відновленні енергетики, розробці природних ресурсів, а також технологічний досвід у війні і вона готова поділитись цими можливостями із союзниками.
Нагадаємо:
Зеленський зазначив, що Україна хоче стати хабом для постачання американського скрапленого природного газу з України до ЄС.