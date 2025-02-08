Американський бізнес має пріоритетне право заробляти на відбудові України – Зеленський

Україна планує запропонувати американському бізнесу найактивнішу участь у відбудові України.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтервʼю для Reuters.

Зеленський зазначив, що США мають найбільше прав заробляти на відбудові України, адже вони найбільше допомагали у відбитті російської агресії.

"У тій пропорції як нас захищають – у такій пропорції приблизно і мають право бізнеси відбудовувати Україну і заробляти на цьому гроші.

Американці найбільше допомагали, тому американці і повинні найбільше всього заробляти і я хотів би про це говорити із Трампом", – наголосив президент.

Президент додав, що Україна має потребу у відновленні енергетики, розробці природних ресурсів, а також технологічний досвід у війні і вона готова поділитись цими можливостями із союзниками.

Нагадаємо:

Зеленський зазначив, що Україна хоче стати хабом для постачання американського скрапленого природного газу з України до ЄС.