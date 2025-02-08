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Американский бизнес имеет приоритетное право зарабатывать на восстановлении Украины - Зеленский

Владимир Туник-Фриз — 8 февраля, 14:23
Американский бизнес имеет приоритетное право зарабатывать на восстановлении Украины - Зеленский

Украина планирует предложить американскому бизнесу самое активное участие в восстановлении Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью для Reuters.

Зеленский отметил, что США имеют больше всего прав зарабатывать на восстановлении Украины, ведь они больше всего помогали в отражении российской агрессии.

"В той пропорции как нас защищают - в такой пропорции примерно и имеют право бизнесы отстраивать Украину и зарабатывать на этом деньги.

Американцы больше всего помогали, поэтому американцы и должны больше всего зарабатывать и я хотел бы об этом говорить с Трампом", - подчеркнул президент.

Президент добавил, что Украина нуждается в восстановлении энергетики, разработке природных ресурсов, а также технологический опыт в войне и она готова поделиться этими возможностями с союзниками.

Напомним:

Зеленский отметил, что Украина хочет стать хабом для поставок американского сжиженного природного газа из Украины в ЕС.

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