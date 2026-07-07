Протягом дня СБС уразили у Криму п’ять електропідстанцій

Протягом доби Сили безпілотних систем ЗСУ уразили у тичасово окупованому Криму п'ять електропідстанцій та газорозподільчу станцію, за тиждень атаковано 44 енерговузли Криму та південної частини тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

"Кримський рубильник 7 липня поповнився візитами ввічливості на 5 електропідстанцій та 1 ГРС", – написав він у Facebook.

Протягом 1-7 липня СБС нанесли удари по 44 енерговузлах у Криму та південній частині ТОТ.

Серед них: електропідстанція ПС 35/10 кВ "Чкалове", нп Чкалове, електропідстанція ПС 330 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, підстанція ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, підстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, підстанція ПС 110 кВ "Митяєве", нп Митяєве, а також газова компресорна станція "Тасуново", нп Тасуново, АР Крим.

Віе додав, що дрони СБС вразили в Азовському морі ще два танкера. "Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден", – написав він у соцмережі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що усі окуповані регіони Херськонської області та Автономної республіки Крим повністю знеструмлені.

Раніше повідомлялося, що "Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.