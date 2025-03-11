РФ все ще легко отримує західні чипи для ракет: журналісти провели підпільний експеримент

Журналісти Kyiv Independent видали себе за російського виробника зброї й виявили, що мікросхеми з країн Європи та США все ще доступні російським посередницьким компаніям, а через них – і виробникам зброї РФ.

Про це йдеться у відповідному розслідуванні.

Так, попри заборони, запроваджені США та Європою на постачання електронних компонентів до Росії, десятки російських постачальників мікроелектроніки продовжують отримувати та перепродавати імпортні мікросхеми російським виробникам озброєнь.

Щоб довести, цей ланцюг постачання, Kyiv Independent спробував замовити американські мікросхеми у російських торгових компаній, видаючи себе за російського виробника оборонної продукції.

Найважчим етапом експерименту виявилося не купити заборонені мікросхеми, а навіть просто створити електронну пошту на російському сервісі, адже вони заблоковані в Україні.

"Однак, коли це вдалося, придбати західні чипи в Росії виявилося напрочуд легко", - пише видання.

The Kyiv Independent звернувся із запитом на постачання чипів до російських постачальників. Десять компаній відповіли, підтвердивши можливість постачання необхідних мікросхем.

Російські компанії Imotek, AST Components, Elsup, Altex, RTKT і Vneshtekhsnab запевнили, що зможуть здійснити поставки протягом 1,5–3 місяців.

Modern Digital Technologies, Electromir і Imotek надіслали свої пропозиції, зазначивши роки виробництва мікросхем, серед яких були чипи, випущені у 2022–2024 роках.

Одна з компаній надала список чипів у якому були мільйони мікросхем від відомих компаній США та Європи. Серед них були й ті, що використовуються в російських ракетах і ударних дронах.

Західні мікросхеми потрапляють до Росії через треті країни, які не запровадили обмежень. Основними постачальниками американських мікросхем до Росії є Китай та Гонконг.

Ці компанії або є китайськими постачальниками західної мікроелектроніки з багаторічним досвідом, або новоствореними структурами без сайтів і публічної контактної інформації.

У переліку компаній, які постачали чипи до РФ, були гонконзькі Analog Technology, Icscan Electronic, китайська Berton Electronics та ще близько 50 інших компаній. Деякі з них перебувають під санкціями США, інші - ні.

Своєю чергою, російські компанії Elsup, Modern Digital Technologies, Imotek та інші торговці мікросхемами перепродавали імпортні компоненти холдингу "Роселектроніка".

У цій схемі китайські постачальники перепродають мікросхеми російським покупцям, які згодом постачають їх російському оборонному сектору.

Скільки разів мікросхеми продаються і перепродаються, перш ніж потрапити на російське оборонне підприємство, залишається невідомим.

Згідно з митними записами, американські мікросхеми виробляються в різних країнах, зокрема у США, Китаї, Тайвані, Малайзії, на Філіппінах та в інших державах. Іншими словами, деякі з цих мікросхем, ймовірно, були виготовлені на американських заводах за межами США.

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