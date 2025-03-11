РФ все еще легко получает западные чипы для ракет: журналисты провели подпольный эксперимент

Журналисты Kyiv Independent выдали себя за российского производителя оружия и обнаружили, что микросхемы из стран Европы и США все еще доступны российским посредническим компаниям, а через них - и производителям оружия РФ.

Об этом говорится в соответствующем расследовании.

Так, несмотря на запреты, введенные США и Европой на поставки электронных компонентов в Россию, десятки российских поставщиков микроэлектроники продолжают получать и перепродавать импортные микросхемы российским производителям вооружений.

Чтобы доказать эту цепь поставок, Kyiv Independent попытался заказать американские микросхемы у российских торговых компаний, выдавая себя за российского производителя оборонной продукции.

Самым трудным этапом эксперимента оказалось не купить запрещенные микросхемы, а даже просто создать электронную почту на российском сервисе, ведь они заблокированы в Украине.

"Однако, когда это удалось, приобрести западные чипы в России оказалось на удивление легко", - пишет издание.

The Kyiv Independent обратился с запросом на поставку чипов к российским поставщикам. Десять компаний ответили, подтвердив возможность поставки необходимых микросхем.

Российские компании Imotek, AST Components, Elsup, Altex, RTKT и Vneshtekhsnab заверили, что смогут осуществить поставки в течение 1,5-3 месяцев.

Modern Digital Technologies, Electromir и Imotek прислали свои предложения, указав годы производства микросхем, среди которых были чипы, выпущенные в 2022-2024 годах.

Одна из компаний предоставила список чипов в котором были миллионы микросхем от известных компаний США и Европы. Среди них были и те, что используются в российских ракетах и ударных дронах.

Западные микросхемы попадают в Россию через третьи страны, которые не ввели ограничений. Основными поставщиками американских микросхем в Россию являются Китай и Гонконг.

Эти компании либо являются китайскими поставщиками западной микроэлектроники с многолетним опытом, либо новосозданными структурами без сайтов и публичной контактной информации.

В перечне компаний, которые поставляли чипы в РФ, были гонконгские Analog Technology, Icscan Electronic, китайская Berton Electronics и еще около 50 других компаний. Некоторые из них находятся под санкциями США, другие - нет.

В свою очередь, российские компании Elsup, Modern Digital Technologies, Imotek и другие торговцы микросхемами перепродавали импортные компоненты холдингу "Росэлектроника".

В этой схеме китайские поставщики перепродают микросхемы российским покупателям, которые впоследствии поставляют их российскому оборонному сектору.

Сколько раз микросхемы продаются и перепродаются, прежде чем попасть на российское оборонное предприятие, остается неизвестным.

Согласно таможенным записям, американские микросхемы производятся в разных странах, в частности в США, Китае, Тайване, Малайзии, на Филиппинах и в других государствах. Другими словами, некоторые из этих микросхем, вероятно, были изготовлены на американских заводах за пределами США.

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