АОЗ за керівництва Безрукової було "ручним" – Жумаділов

Очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що під час керівництва Марини Безрукової, установа керувалась вручну, а процеси не були налагоджені.

Про це він розповів в інтервʼю Liga.net.

"Система в минулому може бути охарактеризована одним словом – ручна. Мало що було регламентовано, не було створено системи стримування та противаг.

Дуже багато покладалось на одноосібне рішення керівника", – сказав Жумаділов.

За словами Жумаділова, саме це стало причиною конфлікту між Міноборони та АОЗ наприкінці 2024 року та перерозподілу коштів від АОЗ до інших структур.

Він додав, що після його приходу в АОЗ, кадрові зміни відбувалися поступово. З 300 людей персоналу лише пару десятків були звільнені.

"У нас не було ні можливості, ні потреби звільнити всіх за один день і взяти за один день нових співробітників. Було очікування, що ми будемо швидко виконувати обсяг закупівель, які доведені до нас. І ми почали це робити без пауз", – сказав Жумаділов.

Читайте також: У бюджеті знову не вистачає грошей на війну: під загрозою зарплати військових наприкінці року

Смертельний хаос. Що відбувається з оборонними закупівлями на тлі зупинки допомоги від США

Нагадаємо:

Міністерство оборони 6 березня призначило на посаду директора Агентства оборонних закупівель Арсена Жумаділова.