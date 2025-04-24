АОЗ за керівництва Безрукової було "ручним" – Жумаділов

Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов заявил, что во время руководства Марины Безруковой, учреждение управлялось вручную, а процессы не были налажены.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

"Система в прошлом может быть охарактеризована одним словом - ручная. Мало что было регламентировано, не было создано системы сдерживания и противовесов.

Очень много полагалось на единоличное решение руководителя", - сказал Жумадилов.

По словам Жумадилова, именно это стало причиной конфликта между Минобороны и АОЗ в конце 2024 года и перераспределения средств от АОЗ в другие структуры.

Он добавил, что после его прихода в АОЗ, кадровые изменения происходили постепенно. Из 300 человек персонала только пару десятков были уволены.

"У нас не было ни возможности, ни необходимости уволить всех за один день и взять за один день новых сотрудников. Было ожидание, что мы будем быстро выполнять объем закупок, которые доведены до нас. И мы начали это делать без пауз", - сказал Жумадилов.

Читайте также: В бюджете снова не хватает денег на войну: под угрозой зарплаты военных в конце года

Смертельный хаос. Что происходит с оборонными закупками на фоне остановки помощи от США

Напомним:

Министерство обороны 6 марта назначило на должность директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова.