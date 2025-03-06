Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель: хто замінить його у ДОТ

Міністерство оборони 6 березня призначило на посаду директора Агентства оборонних закупівель Арсена Жумаділова.

Про це повідомляє пресслужба АОЗ.

"Система оборонних закупівель вимагає чітких правил, швидких рішень та ефективного постачання. Головний пріоритет - не просто укладення контрактів, а вчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - ідеться в повідомленні агентства.

Як зазначила пресслужба Державного оператора тилу (ДОТ), якого раніше очолював Жумаділов, до обрання нового керівника в.о. буде виконавчий директор Андрій Созанський.

"Це рішення було підтримано наглядовою радою", - додали в пресслужбі.

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Нагадаємо:

Контракт між ексглавою АТЗ Мариною Безруковою та Агентством оборонних закупівель завершився 31 січня.

З 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов'язків керівника Агентства було покладено на Арсена Жумаділова.