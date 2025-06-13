Зеленський підписав закони про звільнення від мит і ПДВ оптоволокна для дронів

Президент Володимир Зеленський підписав два закони про запровадження пільг для виробників безпілотників, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем.

Закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

Водночас закон № 4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу та звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення в Україну таких товарів.

Дрони на оптоволокні стійкі до засобів радіоелектронної розвідки й мають критичне значення для Сил оборони України. Водночас оптичні компоненти здебільшого імпортуються в Україну.

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Нагадаємо:

На початку червня Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.