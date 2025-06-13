Зеленский подписал законы об освобождении от пошлин и НДС оптоволокна для дронов

Президент Владимир Зеленский подписал два закона о введении льгот для производителей беспилотников, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В частности, предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов, что позволит обеспечить благоприятные условия для производства беспилотных систем.

Закон № 4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на территорию Украины для нужд безопасности и обороны.

В то же время закон № 4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину таких товаров.

Дроны на оптоволокне устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и имеют критическое значение для Сил обороны Украины. В то же время оптические компоненты в основном импортируются в Украину.

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Напомним:

В начале июня Верховная Рада приняла два закона о введении налоговых и таможенных льгот для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.