FT: Європейські військові заводи розширюються втричі швидше, ніж до 2022 року

Європейські військові заводи збільшують виробничі потужності утричі швидше, ніж це було до повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє Financial Times.

Журналісти видання проаналізували понад 1000 супутникових знімків 150 об’єктів 37 компаній у Європі. Використовувалися радарні супутники Sentinel-1, здатні фіксувати зміни на поверхні навіть там, де оптичні знімки цього не показують.

Аналіз показав, що близько третини перевірених об’єктів мають ознаки розширення або будівельних робіт. Якщо у 2020–2021 роках будівельна активність фіксувалася на площі 790 тис. кв. м, то у 2024–2025 роках цей показник зріс до 2,8 млн кв. м.

Ключовим каталізатором стала програма ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production) з бюджетом 500 млн євро, спрямована на подолання дефіциту у виробництві боєприпасів і ракет. Компанії, що отримали це фінансування, розширювалися значно швидше за інших.

Серед найбільших проєктів:

Спільний завод Rheinmetall та N7 Holding у Варпалоті (Угорщина) для виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

Розширення BAE Systems у Вельсі — виробництво 155-мм снарядів зросте у 16 разів.

MBDA збільшує потужності німецького заводу для виробництва ракет Patriot за контрактом НАТО на $5,6 млрд.

За словами єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, після 2022 року щорічні потужності ЄС з виробництва боєприпасів зросли з 300 тис. до приблизно 2 млн снарядів на рік, і цього рівня планують досягти вже до кінця 2025 року.